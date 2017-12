‘Física, por incrível que pareça, foi até fácil’, afirmam estudantes

* Por Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Para Aline Cristina, de 23 anos, uma das perguntas com nível de dificuldade mais fácil foi a questão presente na área de Ciências da Natureza. “Foi ridiculamente fácil identificar a questão que perguntava qual era o combustível utilizado para ignição de veículos”. Não foi apenas a estudante que achou a prova de física uma das mais fáceis do dia. “Não teve nenhuma questão complicada. Dava pra resolver quase tudo”, afirma Daniel Ozawa, 28 anos. Ele cita duas questões envolvendo a parte de circuitos. “Não tive problemas”.

Para o aluno do 2.º ano, Gabriel Aboade, de 17 anos, a prova foi dentro do esperado. “Achei todas com nível bem normal”. Mas para João Victor Amil, “as questões de física não estava bem claras. Estava tudo muito misturado. Isso torna elas mais difíceis”. Ele pretende ganhar uma bolsa com a nota do Enem para fazer cursos na área de criação de software.