Física foi considerada correta e cobrou temas cotidianos

Na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que engloba temas de exatas e biológicas, a prova de Física foi considerada boa e relativamente simples. Segundo o professor Ricardo Helou Doca, do Objetivo, não houve problemas de interpretação ou de formulação nas questões. “Os cálculos foram mínimos, as demais perguntas foram conceituais, que eram respondidas mediante a leitura do enunciado”, afirma.

Segundo o professor, os especialistas sentiram falta de questões de mecânica. “Termologia e eletricidade predominaram, mas faltaram questões de mecânica. Caíram temas bastante corriqueiros, contemporâneos, como telefonia celular e transmissão de radio à distancia”, conta.

“Aluno razoavelmente preparado com boa capacidade de intelecto se deu bem. Os cálculos foram mínimos, as demais questões foram conceituais, que eram respondidas mediante a leitura do enunciado”, completa.