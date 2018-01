Física foi a disciplina mais difícil e as Humanas estavam “tranquilas”, relataram estudantes

Guilherme Soares Dias

Os candidatos que prestaram provas de Exatas no último dia da Fuvest apontaram que Física foi a matéria mais difícil. Os mais de 30 mil convocados para a 2ª fase do vestibular fizeram, cada um, 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

A estudante Natália Siqueira, de 17 anos, que tenta ingressar em Educação Física, disse que a prova de Física tinha muitas fórmulas e que elas não traziam valores. “Era preciso fazer relações entre as fórmulas. Eu tinha estudando coisas parecidas, mas não desta maneira”, afirmou. De acordo com a estudante, as questões de Biologia e de História estavam mais fáceis.

Em História, Natália destacou perguntas sobre o golpe de 1964, que completa 50 anos em 2014, e a Guerra do Peloponeso. Já em Biologia, caíram perguntas sobre parasitas e o funcionamento da excreção dos animais.

Já a acadêmica de Relações Públicas Stela Faustino, de 22 anos, prestou a prova para Farmácia e também considerou Física a disciplina mais complicada. “Caíram coisas ligadas à física eletrônica e, apesar de darem as fórmulas nas questões, estava muito difícil”. Setla classificou a prova de Química, por outro lado, como fácil. Ela também teve de responder questões de História. A estudante afirmou que se formará em Relações Pública este ano na USP, e que fez o vestibular para Farmácia porque tem as mesmas disciplinas de Medicina – curso que pretende ingressar no ano que vem.

Humanas. Os candidatos consideram as questões de humanas “tranquilas”. “Estudei bastante essa parte de Humanas e não achei difícil. Para mim, o mais complicado foi Matemática, em que tinha de fazer contas grandes”, disse Sofia Czank, de 17 anos, que presta Biblioteconomia e fez provas de Matemática, História e Geografia.

Em História, os estudantes ressaltaram uma questão em que era preciso explicar as diferenças nos dois governos do presidente Getulio Vargas e relatar os principais conflitos do início da República brasileira. Em Geografia, tinham questões ligadas ao meio ambiente, além de uma proposição que pedia a comparação entre as populações e os PIBs da União Europeia e da Índia. Também questionaram como as Coreias do Sul e do Norte se dividiram.

Este é o terceiro dia de prova da 2ª fase. Na segunda, os vestibulandos encararam 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). A prova de Português e a Redação foram realizadas no domingo, dia 5. Professores ouvidos pelo Estado comentaram que a prova foi boa e o tema da redação surpreendeu. Os estudantes tiveram que escrever um texto sobre a questão do Idoso na sociedade. Já o exame de segunda foi considerado muito bem elaborado, mas de dificuldade elevada pelos especialistas.