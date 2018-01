Fique atento às segundas chamadas da Unicamp, Fuvest e Unesp

Os vestibulares das principais universidades de São Paulo, Fuvest, Unicamp e Unesp, terão outras chamadas, além das já divulgadas.

No caso da Unicamp, que divulgou hoje os aprovados, não há lista de espera. Por isso, os candidatos não convocados devem ficar atentos à divulgação das próximas listas.

A segunda chamada sai no dia 9 – um dia após serem conhecidas as notas da segunda fase. Estão previstas onze chamadas no total. Confira mais detalhes do vestibular da Unicamp aqui.

Já a Fuvest, que liberou ontem a lista de aprovados, fará uma segunda chamada no dia 15. Incluem-se aqui os pedidos, que forem atendidos, de remanejamento da primeira chamada.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dessa, a Fuvest terá outras três chamadas. Para mais detalhes, acesse aqui.

A Unesp, cujos aprovados foram conhecidos no dia 29 de janeiro, também libera uma segunda chamada no dia 15. O candidato cujo nome constar da lista de espera deverá confirmar o interesse por vaga eventual por meio do site da Vunesp, que organiza o vestibular, no dia 10, das 9 às 18h.