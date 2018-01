Finep destinará R$ 2 bi a projetos inovadores

Agência Unicamp

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) vai lançar nesta semana o Programa Brasil Sustentável, destinando R$ 2 bilhões para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores ligados ao conceito de sustentabilidade. Os recursos para iniciativas que tratem de forma integrada aspectos sociais, ambientais e econômicos serão concedidos por intermédio de diferentes mecanismos e linhas de crédito.

O apoio será concedido por meio de crédito reembolsável a empresas, de forma contínua, e por apoio não reembolsável a instituições de ciência e tecnologia e empresas, via subvenção econômica, por meio de editais. As condições do crédito concedido serão: taxa de até 5% ao ano, prazos de carência de até 36 meses e prazos de amortização de até 120 meses. A participação Finep no valor total do projeto deverá ser de até 90%.

Entre os temas contemplados estarão: biomassa e energias renováveis; redes inteligentes e veículos elétricos e híbridos; mudanças climáticas; materiais, construções e mobilidade urbana; resíduos sólidos, biodiversidade e preservação de ecossistemas; e tecnologias sociais.