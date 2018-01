Finalistas do Prêmio Mercosul são anunciados

A Unesco anunciou hoje os finalistas do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, cujo tema foi nanotecnologia. Lançado no dia 5 de abril de 2010 em todos os países membros do Mercosul, o Prêmio selecionou os melhores trabalhos sobre Nanotecnologia elaborados por estudantes e pesquisadores da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Ao todo, concorreram à premiação 66 trabalhos, distribuídos nas seguintes categorias:



Iniciação Científica – estudantes de ensino médio de até 21 anos, com ou sem orientação de professor;

Estudante Universitário – universitários, com ou sem orientação de professor (sem limite de idade);

Jovem Pesquisador – graduados de até 35 anos;

Integração – equipes de pesquisadores graduados de pelo menos dois dos países listados (sem limite de idade).

A cerimônia de entrega a será dia 19 de novembro, em Buenos Aires. O Prêmio é promovido pela Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECyT) e tem apoio da Unesco.

Conheça os trabalhos finalistas:



Categoria Iniciação Científica (US$ 2.000,00)

1° Lugar: Gabriela Schaab da Silva, 17 anos, e Kawoana Trautman Vianna, 17 anos, da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul

Professora-orientadora: Sílvia Guterres, 41 anos, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

País: Brasil

Título do Trabalho: “Análise da impregnação de nanopartículas de dióxido de zircônio e de prata em um curativo visando ativação da circulação sanguínea e efeito antimicrobiano”

Categoria Estudante Universitário (US$ 3.500,00)

1° Lugar: Daniel Grasseschi, 21 anos, Instituto de Química da USP – SP.

Professor-orientador: Henrique Eisi Toma, 60 anos, Instituto de Química da USP – SP.

País: Brasil

Título do Trabalho: “NanoSensores SERS: Ampliando os métodos de Feigl”



Categoria Jovem Pesquisador (US$ 5.000,00)

1° Lugar: Joner Oliveira Alves, 27 anos, Escola Politécnica – USP – SP

País: Brasil

Título do Trabalho: “Síntese de nanotubos de carbono através do uso do bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima”



Categoria Integração (US$ 10.000,00)

1° Lugar: Aldo Craievich, 70 anos, brasileiro, nascido na Argentina, residente no Brasil, com pós-doutorado/ Noemí Walsoe de Reca, 72 anos, argentina residente na Argentina, com pós-doutorado/ Diego Lamas, 42 anos, argentino residente na Argentina, com doutorado completo/Marcia Fantini, 53 anos, brasileira residente no Brasil, com pós-doutorado

Instituições: Instituto de Física da USP e Centro de Investigaciones en Sólidos (CINSO), CITEFA-CONICET, Vila Marteli, Buenos Aires.

Países: Brasil e Argentina

Título do Trabalho: “Materiais Nanoestruturados: Síntese, Estudos com luz síncotron, Propriedades e Aplicações”