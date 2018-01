Fim do debate no Grupo Estado

Acaba o debate entre Paulo Renato e Fernando Haddad, o secretário estadual e o atual ministro da Educação, respectivamente.

Com mediação do jornalista Roberto Godoy, de O Estado de S.Paulo, Haddad e Paulo Renato responderam perguntas da plateia e de internautas sobre a formação de professores no Brasil, principalmente os que atuam na rede pública, salários, projetos e violência na escola.

Atualmente, há cerca de 1,8 milhão de professores no País atuando no ensino básico (do infantil ao médio).