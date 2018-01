Conta simples: fim de vestibular + verão = início de férias

Para muitos candidatos que fizeram a prova da 2ª fase hoje, o fim do vestibular significa o começo das férias e do descanso. Porém alguns deles ainda tem a reta final do exame da Unicamp pela frente.

Para Henrique Teixeira Pinto, de 18 anos, candidato de Geografia, que presta seu segundo vestibular após ter ficado na lista de espera no ano passado. Na prova de hoje se saiu melhor do que ontem, porque tem mais facilidade em geografia e história. Apesar de já ter passado na PUC, aguarda ansioso o resultado da Fuvest e da Unesp, no início de fevereiro. “Agora que acabou quero esquecer tudo, só pensar em me divertir, ir para a praia e jogar futebol. Mas só vou tirar o peso todo das costas quando sair o resultado da Fuvest”, afirma.

Victor Marum, de 17 anos, ex-aluno do colégio Albert Sabin, teve prova de biologia, química e física em sua luta por uma vaga em Farmácia. “Ontem além de pouco tempo, a prova estava bem difícil. Hoje acho que me dei bem”, opina. “As aulas só começam em março, seja cursinho ou faculdade, então o momento agora é de relaxar”, descontrai.

Já a candidata de Ciencias Física e Biomoleculares na USP São Carlos, Patrícia Casari, de 17 anos, diz que está com muita inveja de quem já está de férias. Na próxima semana ela ainda tem que enfrentar a 2ª fase da Unicamp, onde está prestando Medicina. “Até lá vou fazer uma revisão básica de todos os assuntos. Minhas férias só vão começar dia 18, talvez eu vá para praia”, afirma a ex-aluna do Colégio Vértice.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Carlos Lordelo, de São Paulo)