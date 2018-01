Fim de semana de vestibulares

Unesp, FEI e Instituto Mauá farão as provas dos seus vestibulares neste fim de semana.

No sábado, dia 7, a Mauá aplicará testes das 8h30 às 13 horas. Haverá uma redação e questões analítico-expositivas de conhecimento geral, podendo ter interdisciplinaridade. Os candidatos a uma vaga no curso de Administração farão a prova em São Paulo. Os demais, em São Caetano do Sul. Os resultados saem no dia 9, no site www.maua.br. A pré-matrícula será nos dias 10 e 11, também pelo site ou nos câmpus.

A FEI aplicará os testes seletivos em dois dias, sábado e domingo, das 8h30 às 12h30. As inscrições poderão ser feitas até as 12 horas de sexta-feira, dia 6/11. Haverá provas de português (redação, gramática e literatura), matemática e inglês, no primeiro dia; e física, química, biologia, história e geografia, no segundo dia.

A Unesp fará sua primeira fase no domingo, dia 8. Os portões abrem às 13 horas e fecham às 14 horas. A prova termina às 18h30.

O vestibular da Unesp tem 90 questões de múltipla escolha em Linguagens e Códigos (literatura, português, inglês, educação física e artes); Matemática e Ciências da Natureza (biologia, física, química); e Humanas (história, geografia e filosofia).

Mesmo com o adiamento do Enem, a Unesp vai usar a nota do exame. Os alunos devem levar identidade, caneta azul ou preta, lápis n.º 2, borracha, apontador e uma foto 3×4 recente.