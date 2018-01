Fim de semana com quatro vestibulares

O último fim de semana de novembro tem pelo menos quatro vestibulares de universidades do Estado de São Paulo.

PUC-Campinas

Ontem e hoje, interessados nas 5.710 vagas oferecidas para os 38 cursos de graduação da PUC Campinas fizeram as provas do vestibular. Na sexta-feira de manhã foi aplicado o teste de habilidade específica para Arquitetura. De tarde, as específicas para os candidatos de Direito e Medicina.

A prova geral foi feita no sábado, das 9h às 13h. O teste teve uma redação e 50 questões objetivas de conhecimentos gerais.

A PUC-Campinas vai divulgar no dia 11 de dezembro quem são os aprovados na seleção.

PUC-SP

A PUC-SP também faz provas neste fim de semana, mas o processo seletivo na capital é de apenas um dia, 29 de novembro. Serão 45 questões objetivas, de múltipla escolha, sobre conteúdos de biologia, física, química, português, matemática, história, geografia, inglês e literatura.

Os portões se abrem às 13 horas e fecham às 13h45. A prova começa às 14 horas e termina às 19h. Os candidatos deverão levar cédula de identidade original, lápis preto, borracha, caneta azul ou preta e régua (sem nenhum acessório). Mais informações no Manual do Candidato, disponível no endereço www.vestibular.pucsp.br

GV-Economia

A primeira fase do vestibular para o curso de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) será nesse domingo, 29 de novembro. A segunda fase é em 13 de dezembro.

Serão 135 questões de múltipla escolha de matemática, língua portuguesa, história , geografia, inglês, física, química e biologia. Os testes serão aplicados de manhã, das 8h30 às 12h30; e de tarde, das 14h às 18 horas. Os portões fecham às 8h15 e às 13h45. O gabarito será divulgado no portal da FGV após o término das provas, no endereço http://www.fgv.br/vestibular/vestibular.asp

Fundação Armando Alvares Penteado (Faap)

A Faap faz neste domingo, 29 de novembro, processo seletivo contínuo, realizado em até 3 etapas, cada uma ao fim do ano de uma série do ensino médio (1 ª série: Etapa Inicial, 2ª série: Etapa Intermediária e 3ª série: Etapa Final).

As provas acontecem das 8h30 às 13 horas, para candidatos da Etapa Final (3ª Etapa) e das 15h às 18h30 para os candidatos da 1ª série (1ª Etapa) e 2ª série (2ª Etapa). Mais informações poderão ser obtidas no endereço www.faap.br/processoseletivo