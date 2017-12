Filas caem, indicando abstenção mais alta no Ceará

*Por Lauriberto Braga

FORTALEZA – A redução no tamanho das filas na abertura dos portões dos locais de provas fizeram a organização do Enem no Ceará estimar que a abstenção supere os 20%. A situação hoje foi bem diferente da de ontem, quando na abertura dos portões, às 11 horas (o Ceará não adota o horário de verão), as filas davam volta nos quarteirões.

Yldon Soares, de 18 anos, que pretende cursar Medicina na Universidade Federal do Ceará, foi um dos primeiros a chegar no Colégio Santo Inácio. Ele aposta que o tema da Redação será sobre algo da atualidade, como o mensalão.

“Hoje é mais complicado que ontem, quando acabei tendo bom desempenho. Mas hoje tem a famosa redação, em que espero me dar bem”, afirmou.