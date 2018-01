Fies abre inscrições para vagas remanescentes

BRASÍLIA – Começa nesta segunda-feira, 22, o prazo de inscrições para as vagas remanescentes da edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2016. Interessados devem se inscrever na página do Fies Seleção, na internet. A iniciativa tem o objetivo de preencher vagas que não foram ocupadas no processo regular.

Poderão concorrer às vagas remanescentes os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, tenham média geral mínima de 450 pontos, não tenham zerado na redação e disponham de renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos.

Após a inscrição, o interessado deverá acessar o Sistema Informatizado do Fies (Sisfies) e concluir o processo nos dois dias úteis subsequentes.

Conforme edital publicado nesta sexta-feira, 19, no Diário Oficial da União, os prazos variam de acordo com a condição do estudante. Confira as datas para participar do processo:

De 22 a 28 de agosto

Para estudantes não graduados, pré-selecionados no processo seletivo regular do Fies referente ao segundo semestre deste ano, que ainda não tenham firmado o contrato de financiamento.

De 26 a 28 de agosto

Estudantes graduados, que tenham sido pré-selecionados no processo seletivo regular do Fies referente ao segundo

semestre deste ano, e não tenham firmado o contrato de financiamento.

29 de agosto a 5 de setembro

Não graduados, inscritos em vaga remanescente, que ainda não estejam matriculados.

2 a 5 de setembro

Estudantes graduados, inscritos a uma vaga em curso no qual não estejam matriculados.

29 de agosto a 2 de dezembro

Estudantes não graduados, inscritos em vagas remanescentes, em curso no qual estejam matriculados.

2 de setembro a 2 de dezembro

Estudantes graduados, inscritos em vaga remanescente, de curso no qual estejam matriculados.