FIAP premia ideia de empreendedorismo com bolsa no exterior

A FIAP, faculdade especializada em tecnologia, com patrocínio da Intel Brasil, lança o Call to Innovation, concurso cultural que visa estimular o empreendedorismo e as ideias inovadoras que beneficiem o Brasil.

O vencedor receberá uma bolsa de estudos para cursar o Graduate Studies Program (GSP) 2011 da Singularity University (SU), incluindo alimentação e estadia no campus da SU, dentro das instalações da NASA Ames, na Califórnia, Estados Unidos.

Além da bolsa na SU e de custear as despesas com transporte e seguro de saúde, o concurso ainda premia o vencedor com R$ 10 mil para que a ideia vitoriosa possa ser colocada em prática. As inscrições podem ser feitas pelo site do concurso cultural entre 19 de janeiro e 18 de março.