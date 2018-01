FIAP divulga vencedores da maratona de aplicativos na sede do Google

A Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap) divulgou, nesta terça-feira, 2, os vencedores da maratona de apps, que reuniu 1600 alunos de ensino médio em todos os estados do País. A etapa final da premiação foi feita no escritório do Google Brasil, parceiro na iniciativa, e teve como objetivo mostrar aplicativos que pudessem melhorar a vida dos alunos, da escola ou da educação brasileira.

O 1º lugar ficou com o aplicativo Visual School, uma agenda para estudantes que, com comandos de voz, é habilitada para deficientes visuais e motores dos membros superiores. O estudante consegue cadastrar tarefas, horários de provas e trabalhos, consultar calendário e professores. O segundo lugar foi dado ao Preparatório Enem que facilita acesso às provas de anos aoteriores ao usuário, com opção de responder às questões no smartphone. O 3º lugar foi para o Educa Fácil, criado com intuito de inovar o modo que os alunos e professores se relacionam, por meio de jogos educativos, materiais de estudo, provas, fórmulas, organizadores, acesso ao google, quiz interativo, entre outros.

Todos os vencedores receberam uma conta de desenvolvedor no Google Play e os aplicativos estarão disponíveis para download na loja virtual do Google a partir do dia 8 de dezembro. Entre os 84 aplicativos submetidos, nove foram finalistas, totalizando 35 alunos na final.

Com o objetivo de incentivar os jovens a participarem da maratona, assim como ajudá-los a desenvolverem habilidades, foram realizadas aulas de programação, os chamados HackDays. As 17 oficinas aconteceram em São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Os inscritos também puderam realizar, online e gratuitamente, o Curso de Aplicativos para Android com o App Inventor, disponível na plataforma FIAP X e uma material exclusivo no site da Maratona.