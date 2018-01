Fiap anuncia vencedor de concurso que irá para a Singularity University

A Fiap anunciou nesta quinta-feira o nome do vencedor do concurso Call to Innovation. Augusto Cesar de Camargo Neto, autor do projeto “CleverPhone: atenção gerenciada pelos seus donos”, receberá como prêmio principal uma bolsa de estudos para o curso de verão GSP 2011 da Singularity University, que fica localizada dentro de um dos câmpus da Nasa, na Califórnia, Estados Unidos.

A ideia apresentada por Camargo prevê uma nova aplicação para uma tecnologia já existente, de RFID (sigla para Radio-Frequency Identification). Com a fixação de pequenas tags RFID nos celulares, os aparelhos se tornam uma nova plataforma de comunicação. Os usuários vão carregar nessa tag informações pessoais que podem ser usadas de diferentes maneiras. Por exemplo, por que pegar fila para preencher o cadastro na entrada de uma empresa se basta você aproximar o seu telefone de um leitor para informar seus dados? Informações sobre doenças, alergias ou mesmo medicações usadas são cadastradas na tag para que, em segundos, possam ser consultadas em caso de emergência. Este vídeo mostra diferentes aplicações para a plataforma.

Formado em Química, Camargo atua como empreendedor desde 1996, quando desenvolveu um sistema de extrato de cartão de crédito para uma importante empresa do setor e criou sua primeira companhia. Como vencedor do Call to Innovation, Camargo terá a oportunidade de desenvolver seu projeto juntamente com outros participantes internacionais selecionados pela Singularity University para o curso que será realizado entre 18 de junho e 27 de agosto.

Durante dez semanas ele terá acesso a um corpo docente que inclui os maiores pensadores e estudiosos da atualidade, como Vint Cerf, um dos inventores da internet; Dan Barry, ex-astronauta que participou de três viagens espaciais pela Nasa; Ray Kurzweil, futurista, autor do best-seller The singularity is near e inspirador da universidade, e Peter Diamandis, um dos principais empreendedores da área de voos espaciais.

Além da bolsa na Singularity, que inclui hospedagem e alimentação, todos os custos de viagem e seguros médico e de vida serão pagos pela Fiap. O prêmio inclui também bolsa para um MBA na FIAP e um passe para a final do Desafio Brasil, concurso promovido pela Intel Brasil.

Além disso, ao retornar dos Estados Unidos, Camargo recebe ainda R$ 10 mil para que o CleverPhone se torne uma realidade.

O concurso promovido pela FIAP conta com patrocínio da Intel e apoio de Microsoft, Sebrae, Brazil Innovators, Empreendemia, TEDx, Samba Tech, Endeavor e Apontador, entre outros.

Informações sobre o processo e sobre o resultado do concurso estão disponíveis no site da Fiap.

