Fiap abre inscrições para processo seletivo 2013

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2013 da Fiap, uma das principais faculdades de tecnologia do País. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de setembro pelo site da instituição ou comparecendo no endereço da própria faculdade (abaixo). O valor da taxa é de R$ 75,00.

A fundação possui bacharelados em Administração com formação específica em TI, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção 2.0, Sistemas de Informação, além dos tecnológicos em Banco de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e em Sistemas para Internet.

As provas serão realizadas no dia 29 de setembro, das 10 horas às 13 horas. O resultado será divulgado no dia 1ª de outubro, e os alunos convocados terão entre os dias 2 e 5 de outubro para realizar matrículas.

Serviço:

Endereço: Av. Lins de Vasconcelos, 1222 – Aclimação – São Paulo – SP

Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas e, aos sábados, das 9 às 12 horas