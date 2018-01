FIA tem inscrições para o vestibular de Administração abertas

A Fundação Instituto de Administração (FIA) abriu inscrições para o vestibular de sua primeira turma do curso de bacharelado em Administração. O curso terá duração de 4 anos, sendo os 2 primeiros em período integral.

A ideia da FIA, que tem experiência como escola de negócios que dá cursos de MBA, é que os jovens formados tenham atuação internacional.

O vestibular será no dia 4 de dezembro, na Unidade Educacional Butantã da Faculdade FIA de Administração e Negócios, em São Paulo.





As aulas são ministradas da unidade Educacional Butantã, da FIA, e as inscrições para o vestibular podem ser feitas pelo site da FIA ou pelos telefones: (11) 3732-3500 e (11) 37323535.