FIA oferece bolsas para jovens de baixa renda

Visando atender a jovens carentes que têm potencial, a Faculdade FIA de Administração e Negócios está oferecendo 10 bolsas integrais para o curso de graduação em Administração. Para participar do processo seletivo, os interessados têm até a próxima sexta-feira, 10, para se inscrever pelo site da própria instituição. As aulas estão previstas para começar ainda neste mês.

Os candidatos à vaga devem ter renda familiar média de, no máximo, R$ 1.100 por pessoa. O critério de seleção para a concessão do benefício será a nota do Enem ou o resultado de uma prova agendada pelo aluno com a Faculdade FIA.