FIA abre inscrição para curso gratuito de capacitação para executivos que estão fora do mercado de trabalho

Como forma de reciclar o conhecimento de executivos que estão tentando se reinserir no mercado, a Fundação Instituto de Administração (FIA) abre inscrições, até 31 de janeiro, para o curso gratuito de Aperfeiçoamento Profissional, destinado a profissionais com graduação e que estão há 4 meses ou mais sem trabalho.

A primeira etapa do processo seletivo acontecerá dia 4 de fevereiro, com uma prova de conhecimentos gerais, raciocínio lógico e quantitativo, e uma redação. A partir de 18 de fevereiro, terá início a segunda fase, composta por entrevistas com os candidatos. O curso, que terá duração de 10 meses, é composto por 7 disciplinas, a serem ministradas às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 13h30 às 17h30.

As aulas serão realizadas na unidade Butantã da instituição e irão abordar temas como matemática como instrumento gerencial, tecnologia da informação, administração financeira, Mercado de Capitais, Marketing de Relacionamento, orientação de carreiras, empreendedorismo (negociação e criação de empresas), além de contar com a promoção de seminários e workshops.

Mais informações pelo telefone (11) 3732-3506 ou pelo site da FIA.