FHC dá palestra sobre política a alunos de escola em Alphaville

Os estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio – que irão votar pela primeira vez – da Escola Internacional de Alphaville participação de palestra ministrada por Fernando Henrique Cardono nesta terça-feira. O evento acontecerá às 15h no Instituto Fernando Henrique Cardoso. O tema será Política de maneira apartidária, tanto como ciência quanto como prática democrática.

Segundo Marilda Bardal, coordenadora do ensino médio, a ideia é “oferecer aos alunos, que estão às vésperas de sua primeira votação, a oportunidade de uma discussão com uma pessoa que teve diante de si a responsabilidade de enfrentar os desafios diários de condução de um país e suas consequências”.