FGV-SP promove trote solidário para calouros

A Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP) recebe os seus calouros no dia 11 de fevereiro com um trote solidário. Em vez das tradicionais brincadeiras, os alunos veteranos promoverão atividades de caráter social, com o objetivo de contribuir para a conscientização dos novos alunos e dos moradores do bairro.

Estão previstas atividades como varrição de ruas do bairro, coleta de óleo com comerciantes e moradores, replantio e jardinagem e o “pedágio inverso” que é a entrega de mudas e panfletos informativos no trânsito.

O trote conta com o apoio das entidades estudantis da FGV, o Centro de Cooperação da FGV, a Rede Social Bela Vista e das organizações ZPB-Zeladoria do Planeta do Brasil e Recicla Mundo.