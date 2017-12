FGV-SP lança curso de MBA em Relações Internacionais

A Fundação Getulio Vargas traz para São Paulo o MBA em Relações Internacionais, curso que já existe no Rio desde 2008. As aulas começam no dia 5 de maio, com encontros quinzenais, aos sábados, das 8h30 às 18h, no câmpus da FGV na Avenida Paulista.

O processo seletivo será composto por inscrição, análise de currículo e entrevista com professores.

Ao todo, o curso terá 504 horas de aula. O MBA vai abordar, entre outros temas, análise política internacional, questões internacionais contemporâneas, políticas externas comparadas, economia internacional e direito internacional.

Segundo a FGV, as aulas não se resumem apenas ao conteúdo expositivo. Haverá também sessões práticas de análise de conjuntura internacional, palestras com convidados especialistas em diplomacia, negociação e política internacional e debates estruturados sobre tópicos da agenda internacional.

Mais informações: (11) 3799-3455 ou neste link.