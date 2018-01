FGV RIO oferece oficinas sobre serviço público na América Latina

A FGV-Direito Rio recebe, até esta sexta-feira, 28, estudantes universitários latino-americanos do “Programa para o Fortalecimento do Serviço Público na América Latina” da Fundação Botín – principal instituição privada de ação educativa, socioeconômica e cultural da Espanha. Professores da FGV e lideranças nacionais, como o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim e o embaixador Marcos Azambuja, apresentarão as principais demandas da sociedade brasileira e o que vem sendo feito no país para atendê-las.

Os 40 estudantes universitários selecionados para participar do programa em 2014 já passaram por um curso intensivo de dois meses e meio na Brown University, nos Estados Unidos, e agora são recebidos pela FGV DIREITO RIO. O programa do curso abrange atividades acadêmicas, oficinas, seminários, trabalhos em equipe, conferências e debates ligados à educação, marco jurídico, institucional, economia e sociedade civil.

Os participantes desta edição, que chegaram ao país no dia 24, são oriundos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Peru, Uruguai e Venezuela.