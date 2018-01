FGV recebe inscrições para mestrado profissional em gestão de políticas públicas

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) está com inscrições abertas até o dia 14 de maio para o Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas. O curso é destinado a pessoas a quem pretende desenvolver seu potencial profissional para atuar em governos, organizações públicas não-estatais ou em estreita interação com o setor público.

O curso é uma pós-graduação stricto sensu, aprovado e autorizado pela CAPES, que confere o título de Mestre em Gestão e Políticas Públicas, sendo uma alternativa ao tradicional Mestrado acadêmico (voltado à formação de docentes e pesquisadores). A experiência profissional não é um requisito obrigatório, mas certamente contará a favor do candidato. A FGV informa que, excepcionalmente, alguns candidatos poderão ser aceitos logo após a conclusão da graduação, desde que tenham tido bons resultados em seu desempenho escolar e uma experiência relevante de estágio ou estudos no exterior. Há também a exigência de proficiência no idioma inglês.

O processo seletivo será feito a partir da análise dos seguintes itens: carta pessoal, currículo, histórico escolar da graduação, cartas de recomendação e entrevista com professores.



O mestrado tem 30 vagas disponíveis e as aulas terão início em agosto de 2010. No ato da inscrição, o candidato deverá explicitar sua opção entre as duas modalidades: o “curso regular”, com aulas duas vezes por semana e duração de 24 meses ou o “intensivo” com quatro aulas por semana e duração de 12 meses.

Mais informações no site www.fgv.br/mpgpp.