FGV promove encontro com educadores da rede pública

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) vai promover um debate com educadores da rede pública neste sábado, 27, a partir das 9h30. No encontro, serão mostrados os programas de bolsas destinadas a alunos de escolas públicas para os cursos da instituição.

O cientista político Cláudio Couto foi convidado para o bate-papo, que ocorrerá das 10h às 12h. Às 9h30, será oferecido um café de boas vindas aos participantes.

O evento será no salão nobre da FGV, 4º andar, na rua Itapeva, 432, região central de São Paulo.

Vestibulandos. Já no dia 4 de outubro, a FGV vai promover uma conversa com vestibulandos e o professor Fernando Abrucio, doutor em ciência política pela USP. O evento será das 14h às 16h, no auditório Itaú, mesmo endereço.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Inscrições para os eventos podem ser feitas pelo e-mail coordgapn@fgv.br