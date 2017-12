FGV oferece curso gratuito de economia para alunos do Ensino Médio

A Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) receberá inscrições a partir da próxima segunda-feira, 9, para o curso Economia para alunos do Ensino Médio. Serão três dias de aula, com princípios básicos da economia para que o estudante entenda temas como tributação, mercados de crédito e a crise financeira de 2008/2009, previdência e comércio internacional.

As aulas começam no dia 6 de abril a partir das 14h no auditório da FGV em São Paulo. As inscrições podem ser feitas no site www.fgv.br/eesp

Curso de economia para estudantes do Ensino Médio

Inscrições: 09/03/2015 a 30/03/2015

Início do curso: 6 a 8 de abril de 2015

Horário: 14h – 16h

Local: Auditório FGV – Rua Itapeva, 432

Inscrições: www.fgv.br/eesp