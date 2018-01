FGV oferece bolsas aos alunos de graduação e abre inscrições para vestibular do meio de ano

A Fundação Getulio Vargas concederá bolsas de estudo aos candidatos mais bem classificados no vestibular de inverno da FGV Direito Rio e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), que está com inscrições abertas até o dia 13 de maio. As escolas dispõem de bolsas por mérito para os 10 primeiros colocados no exame do vestibular, conforme o resultado da classificação geral: do 1º e 2º lugares – 100%; 3º e 4º lugares – 90%; 5º e 6º lugares – 80%; 7º e 8º lugares – 70%; 9º e 10º lugares – 60%. A FGV Direito Rio reservou ainda uma bolsa de 100% para o primeiro colocado no ENEM.

Informações sobre a oferta de bolsas estão disponíveis no manual do candidato, no site. O vestibular da FGV está com inscrições abertas até as 18h do dia 13 de maio. Os interessados têm até as 18h de 15 de abril para aproveitar as condições especiais na taxa de inscrição e pagar apenas R$ 75,00. Após esse horário, o valor cobrado passará para R$ 150,00. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. Mais informações pelo telefone 0800 770 0423.