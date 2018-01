FGV lança curso sobre o Brasil para diplomatas e correspondentes

Por Luiza Pollo, especial para o Estado

SÃO PAULO – A Fundação Getúlio Vargas (FGV), já conhecida pela inovação na graduação, traz novidades também em cursos de curta duração. Nos próximos dois meses, a instituição oferece para diplomatas, correspondentes internacionais e outros profissionais estrangeiros o curso Contemporary Brazil: Politics, Economics and Society (Brasil Contemporâneo: Política, Economia e Sociedade).

Com duração total de 16 horas divididas em dois sábados, as aulas ocorrerão no câmpus Berrini da FGV, em São Paulo, e serão divididas em quatro blocos: Política, Economia, Sociedade e Relações Exteriores.

“Apesar da abertura do sistema brasileiro, da liberdade de imprensa, da possibilidade de conversar com todo o mundo, o Brasil é um país bastante complexo”, afirma Oliver Stuenkel, professor e coordenador do curso e da Escola Superior de Ciências Sociais e História (CPDOC), da FGV em São Paulo.

O objetivo é oferecer conhecimento sobre o País e auxiliar profissionais a analisar assuntos que envolvem o Brasil contemporâneo. Stuenkel explica que alguns diplomatas, como os britânicos, têm preparação intensiva antes de vir para cá. Mas, mesmo nos casos em que passam seis meses morando na casa de brasileiros para se ambientar, o cenário atual torna o País bastante complexo.

Por isso, o curso pretende esclarecer diversos aspectos que causam dúvida entre os profissionais que precisam conhecer o Brasil a fundo. “Muitos diplomatas nos pediam informações, queriam analisar o porquê de certos desdobramentos. O auge foi a crise pós-reeleição da (presidente) Dilma (Rousseff)“, explica Stuenkel.

Alguns temas abordados serão o relacionamento entre Executivo, Judiciário e Legislativo, as manifestações no País desde 2013, o comportamento do Brasil no exterior e o papel das empresas estatais, agências reguladoras e do Banco Central, entre outros. As aulas serão ministradas em inglês por professores da fundação.

A maioria dos inscritos até agora é diplomata, mas o curso é aberto para quem “precisa de uma introdução sofisticada ao Brasil”, segundo o coordenador. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro – o formulário está disponível na internet).

Contemporary Brazil: Politics, Economics and Society – FGV

Inscrições: até 8 de novembro

Valor: R$ 4.560,00 (3x de R$ 1535,15)

Processo seletivo: avaliação de currículo

Endereço da FGV Câmpus Berrini

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.376, Itaim Bibi, São Paulo-SP

Informações: (11) 3799-3769/ 3799-3753 ou no site