FGV encerra dia 16 as inscrições curso de especialização em Administração

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) encerra dia 16 as inscrições para o Curso de Especialização em Administração para Graduados. Com mais de 40 anos de existência, o curso de pós é acreditado como um MBA de classe internacional pela Association of MBAs, entidade especializada em fiscalizar a qualidade de ensino de cursos no mundo.

Entre os diferenciais do curso está a possibilidade de ex-alunos voltarem a qualquer momento para cursar disciplinas avulsas na EAESP, sem precisar passar por processo seletivo. A FGV também oferece a possibilidade de realização de intercâmbio em parcerias com escolas internacionais.

São 90 vagas para as turmas com duas aulas entre segunda a quinta-feira e 30 vagas para as turmas de sextas-feiras e sábados. As aulas são no período noturno (das 19h às 22h40).

A prova do processo seletivo será no dia 29 de maio e as aulas começam em agosto. Para participar do processo seletivo, os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo site www.fgv.br/ceag. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone (11) 3799-7711 (de segunda a sexta-feira das 8h às 19h).