FGV-EAESP tem inscrições abertas para o Mestrado Profissional em Administração

As inscrições para o Mestrado Profissional em Administração (MPA) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) estão abertas até o dia 11 de junho.

O MPA é um curso de pós-graduação stricto sensu concebido conforme a estrutura de MBAs internacionais, formatado para executivos, empreendedores e profissionais que têm também interesse em combinar uma sólida base acadêmica com atividades voltadas para a aplicação prática.

Exatamente por esta razão, o profissional deve ter ao menos 5 anos de experiência para participar do processo de seleção. “Buscamos talentos que queriam não apenas se especializar na área que já atuam, mas que desejem uma formação mais ampla ampla acerca do mundo corporativo”, diz Marina Heck, coordenadora do MPA.

O MPA da FGV-EAESP é o primeiro curso da América Latina credenciado pelas três principais agências acreditadoras internacionais: AACSB, pelo Equis, da EFMD e pela AMBA. Menos de 30 escolas de negócios no mundo têm estes três credenciamentos, conhecidos como a “tríplice coroa”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcos Barcellos, atual aluno do MPA, lembra que é essencial aos interessados um comprometimento acima da média. “Há uma grande regidez já no processo de seleção, mas finalizar o mestrado é ainda mais difícil.” Barcellos relata que inúmeras vezes tem de estudar durante a madrugada e aos fins de semana. “Já fiz outros 3 MBAs, e nada se compara à exigência e qualidade do MPA, que tem uma estrutura semelhante aos cursos internacionais,” diz.

O curso oferece aos seus alunos a opção de dupla diplomção e a possibilidade de participar de eventos internacionais promovidos pela Escola.

As inscrições, que custam R$ 240, devem ser realizadas pelo site: www.fgv.br/mpa, até o dia 11 de junho.