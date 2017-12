FGV e Insper encerram inscrições para o vestibular 2013

A FGV e o Insper encerram as inscrições para o vestibular nos próximos dias.

Para o processo seletivo da FGV, as inscrições podem ser feitas até as 18h da quarta-feira, 17. A taxa custa R$ 150 e pode ser paga até as 23h59 do mesmo dia. A faculdade oferece 200 vagas para o curso de Administração de Empresas; 60 para Economia; 50 para Direito; e 50 para Administração Pública. Mais informações no site vestibular.fgv.br.

O Insper aceita inscrições até as 23h59 do dia 26. O valor da taxa é de R$ 180,00 e para o primeiro semestre de 2013 a instituição oferece 150 vagas para o curso de Administração e 75 para Ciências Econômicas. O edital e as inscrições podem ser acessados em vestibular.insper.edu.br.