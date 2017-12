FGV dá curso gratuito de empreendedorismo a mulheres

Mulheres empreendedoras já com negócio próprio em funcionamento e que não tiveram acesso a cursos de administração em escolas de primeira linha podem se inscrever até o dia 20 de maio no projeto “10.000 Mulheres”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Fundação Goldman Sachs. As aulas de empreendedorismo vão do dia 1º de agosto a 13 de dezembro de 2014, na unidade Nove de Julho da FGV em São Paulo, no centro da cidade.

As aulas para cada uma das turmas serão ministradas quinzenalmente, sempre às sextas-feiras e aos sábados, durante 8 semanas, das 9h às 18h. Ao todo, serão 144 horas de atividades. Entre os conteúdos que serão abordados, estão estratégias de marketing, finanças, recursos humanos e negociação pela internet.

Para se inscrever, basta acessar o site do projeto: http://www.10000mulheres.com.br. As inscrições são gratuitas. As candidatas que tiverem a ficha de inscrição selecionadas passarão por uma entrevista pessoal. Nessa reunião, deverão levar uma cópia autenticada ou cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento e um documento oficial com foto (Carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte ou Carteira de Trabalho), além de duas fotos (3cm x 4cm), a ficha de inscrição preenchida e uma cópia simples da última Declaração do Imposto de Renda.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1: Empreendedorismo

Você e o seu Negócio

Estratégia

Finanças

Marketing

Operações

Recursos Humanos

Negociação

TI e E-commerce

Módulo 2: Serviços de Apoio às Empreendedoras

Eventos de networking

Feira de Empreendedorismo

Sessões de Debriefing