FGV – correções de Economia e Administração

Professores de cursinhos consideraram a prova de matemática para o curso de Economia da FGV difícil, mas previsível. “Exigiu maturidade matemática bem maior do que a prova de matemática para o curso de Administração”, afirmou o professor de matemática do Etapa Marcelo Dias Carvalho.

Giuseppe Mobilioni, do Objetivo, afirmou que, como sempre, a prova da FGV em matemática foi boa, com questões contextualizadas.

Confira as correção do cursinho Objetivo das provas da FGV realizadas no domingo:

