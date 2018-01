A Fundação Getulio Vargas divulgou sua lista de aprovados nas carreiras de Administração Pública e Administração de Empresas. A instituição também publica a lista dos treineiros aprovados.

Todas as divulgações de listas e convocações serão feitas no site da FGV. O acesso ao site deve ser feito por meio do número de inscrição e a respectiva senha, fornecidos no dia da prova.

Confira aqui as listas de aprovados.

Leia o

Documento manual PDF

para saber quais documentos são necessários para a matrícula.