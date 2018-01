FGV abre inscrições para vestibular; 750 vagas em SP e RJ

As inscrições para o vestibular dos cursos de graduação da Fundação Getulio Vargas (FGV) começam na próxima segunda-feira, 7. A instituição oferece 750 vagas para os cursos de Administração, Economia, Direito, História, Ciências Sociais e Matemática Aplicada no Rio de Janeiro e para os cursos de Administração de Empresas, Administração Pública, Economia e Direito em São Paulo.

A taxa de inscrição custa R$ 75 até 15 de agosto e R$ 150 até 29 de setembro no Rio e 15 de outubro em São Paulo. Alunos da rede pública podem solicitar isenção da taxa. No Rio de Janeiro, as provas vão ocorrer em 19 de outubro. Já em São Paulo, as provas ocorrem em diferentes datas.

Os cursos de administração de empresas e o de administração pública terão provas dia 14 de dezembro. Já o curso de economia terá provas em 23 de novembro (primeira fase) e 7 de dezembro (segunda fase). A graduação de Direito, por sua vez, terá prova em 20 e 23 de novembro (primeira fase) e 15 e 19 de dezembro de 2014 (segunda fase com exame oral).

Para concorrer, os candidatos poderão se inscrever nas duas formas de ingresso – vestibular e Enem – ou somente em um dos processos. Se a opção for participar simultaneamente dos dois, será necessário pagar as duas taxas de inscrição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O edital está disponível no site www.fgv.br/vestibular, onde os candidatos deverão efetuar a inscrição.