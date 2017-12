FGV abre inscrições para mestrado e doutorado em Administração de Empresas e Pública

Vão até 7 de outubro as inscrições para o mestrado e doutorado em Administração de Empresas e Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas. A seleção leva em consideração o desempenho dos candidatos por meio de exames, avaliação do conteúdo da documentação enviada e entrevista pessoal.

As inscrições podem ser realizadas no site da FGV. Com duração de cerca de dois anos, o mestrado destina-se a graduados dos cursos de Administração, Ciências Sociais, Psicologia, Economia, Engenharia e áreas afins. Já o doutorado em Administração de Empresas tem como ênfase a formação de pesquisadores para geração de conhecimento relevante para a sociedade e o campo científico. Tem duração esperada de 4 anos.

Serviço:

Data da inscrição: até 07/10/2011

Taxa de inscrição: R$ 155,00 para os boletos emitidos entre 01/08/2011 e 02/09/2011, até às 18h. • R$ 180,00 (Cento e oitenta reais) para os boletos emitidos após as 18h do dia 02/09/2011 até 07/10/2011, às 18h.

Forma de pagamento: boleto bancário