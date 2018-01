Festival Multimídia Colaborativo da UFSCar recebe inscrições de projetos artísticos para o ‘Contato Universitário’

Até o dia 30 de junho, o 5º CONTATO – Festival, da Universidade Federal de São Carlos, recebe inscrições de criações e projetos multimídia para o concurso “Contato Universitário”. A oportunidade é voltada para estudantes universitários e recém-formados.

O concurso Contato Universitário é uma chamada de projetos artísticos propostos por estudantes de graduação, pós-graduação e recém formados de todo o Brasil. A atividade visa possibilitar a apresentação de trabalhos multimídia em variados suportes de criação como áudio, vídeo, performance, instalação, intermedia, artes transdisciplinares, dentre outros. Os projetos deverão ter como base o slogan desta edição do CONTATO, que é “Quando 140 caracteres não bastam, é hora de ir pra rua e se conectar. Faça contato!”.

Os trabalhos selecionados terão despesas de até R$ 3 mil pagas pelo Festival, além da exposição durante o Contato Eletrônico, que será instalado na Praça de Diversões do Festival, entre os dias 17 e 18 de setembro. O edital, a ficha de inscrição e outras informações estão disponíveis no site do evento.

A quinta edição do CONTATO acontece entre os dias 3 e 9 de outubro de 2011 em São Carlos buscando desenvolver a integração de produtores, artistas e público em torno de atividades artístico-culturais.