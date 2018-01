Fespsp apresenta nova grade de administração

A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp), instituição de ensino tradicional fundada em 1933, abriu inscrições para o curso de graduação em administração, agora com nova grade curricular. Após dois anos de aperfeiçoamento, o curso apresenta proposta de formação de gestores capacitados nos principais temas da Administração tradicional, com foco especial em métricas, combinada com aspectos éticos e humanistas.

Serão 48 disciplinas, distribuídas em 3.600 horas de aulas, desenhadas para preparar os estudantes a assumir cargos de liderança em instituições públicas ou privadas. Fazem parte do novo currículo do curso de Administração da Fespsp matérias como Política e Economia Brasileira, Pensamento Político e Social Contemporâneo, Gestão do Terceiro Setor, Gestão da Sustentabilidade e Gestão de Cidades.

As inscrições para o curso estão abertas até o dia 30 de janeiro de 2015, no site da Fundação (www.fespsp.org.br) ou pessoalmente, na secretaria acadêmica.

Serviço

Duração: 48 meses

Carga Horária: 3.600 horas/aula

Mensalidade (tabela 2014): R$ 770,00

Período: Noturno, de segunda a sexta, das 19h às 22h30

Início das aulas: Fevereiro de 2015

Inscrições: até 30 de janeiro de 2015, pelo site www.fespsp.org.br ou pessoalmente, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 13h, na secretaria acadêmica. Mas informações: http://www.fespsp.org.br/graduacao/administracao.