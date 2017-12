Feliz Natal, vestibulandos!

“Não sei se deu tempo de reparar, mas já estamos na semana do Natal! Talvez a correria dessas mil provas de final de ano nos fizeram esquecer essa importante festa que, só para você se localizar, acontece entre o 2º dia da Unesp e o 1º da Fuvest! Lembrou?!

De fato, o Natal está quase aí. Os presépios estão armados, o Papai Noel já está a caminho, mas nós, vestibulandos, ainda não entramos no clima natalino!

O ‘sino pequenino de Belém’ ainda não bateu para nós. Por enquanto, só ouvimos o sino estrondoso para entrar e sair das aulas. Posso dizer que, nesta reta final, cada vez que ele soa na hora da dispensa é uma alegria tamanha – como aquela de quando ganhamos um presente de Natal.

Por falar em presente, ainda está um pouco difícil ganharmos algum. Mas continuamos, nós, presentes, atentos e fixos na diária Revisão Final 2 (Especial de Natal). Evitamos até piscar porque, pisca-pisca por aqui, só se for assim: os alunos piscando de sono, mas resistindo firmes. Tudo para conseguir o aguardado presente de Natal e também de ano novo: a vaga na universidade.

Diante disso, percebo que é essencial neste momento esquecer um pouco que somos vestibulandos, parar de enxergar o pinheiro de Natal como a gimnosperma do reino Plantae. Em vez disso, é hora de aproveitar para retomar a expectativa de que os sonhos podem se realizar, de que podem cair da chaminé e aparecer na lareira à meia-noite. É preciso voltar a depositar a fé no menino Jesus, que nasceu nesse dia especial para nos resgatar a esperança!

Aproveite! Nessa data não haverá nenhum examinador ao seu lado e, se por acaso algum daqueles parentes que você não viu o ano inteiro aparecer e lhe perguntar: ‘E aí? E a Fuvest?! Vai ou não vai?!’, simplesmente responda: ‘Estou fora do expediente, me ligue no horário comercial!’ Então, bom Natal!”