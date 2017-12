Feliz Ano Novo, vestibulandos!

“O ano de 2009 está aprontando as malas e já começou a se despedir de nós. Vai me dizer que você também não percebeu?!

Se não percebeu, é normal e totalmente aceitável, mesmo porque no dia 1º de janeiro de 2010 ainda não haverá nenhuma resposta sobre o nosso futuro e ainda nem teremos feito a 2ª fase da Fuvest. O ano novo de verdade chegará em fevereiro, no qual a lista de aprovados nos informará se estamos de férias até as aulas da USP ou do cursinho começarem…

A “Prova da Fuvest – Edição Especial de Ano Novo” vai acontecer três dias depois do Réveillon, por isso, nada de encher muito a cara, caso contrário você poderá perder tudo aquilo que gastou o ano inteiro enchendo na cabeça: o conhecimento. Fazer a prova de ressaca, nem pensar! Deixe a ressaca, pelo menos nesse ano, para os olhos de Capitu e para os seus concorrentes…

Agora, fazendo minha avaliação, posso dizer que 2009 foi significativo em minha vida. No começo do ano, ainda ressentido por não ter passado em nenhuma universidade, o que me reanimou foi uma propaganda que dizia que estávamos entrando em 2000inove e que, portanto, deveríamos inovar em nossas vidas. Foi isso que tentei fazer: 2000inovei bastante e hoje estou colhendo muitos resultados!

Para o próximo ano, ainda não lançaram nenhuma propaganda desse tipo, fazendo jogos de palavras. Então, eu decidi criar um e colocar aqui no Blog um convite para todos nós em 2010 termos inovadoras 2000ideias para a vida ser melhor.

Isso mesmo, enquanto os intelectuais e embaixadores das diversas nações não estão tendo boas e efetivas ideias para provocarem mudanças, como acabamos de ver no fracasso do COP15, em Copenhague, vamos nós ter 2000ideias a fim de alterar para melhor as estruturas arcaicas e ultrapassadas do cotidiano!

Vamos ter esperança de que as coisas podem mudar! A esperança, como disse Mário Quintana, é aquela louca que vive no 12º andar do ano e espera que lhe demos mais do que simples simpatias, ela quer mais de 2000ideias…”