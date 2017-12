Feira virtual de estágios e trainees chega a sua segunda edição

Por Larissa Linder

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da feira virtual de estágios e trainees no Brasil. Organizada pela empresa de busca de empregos e consultoria em seleção Curriculum.com.br, o evento acontece em um ambiente tridimensional – como o Second Life – entre os dias 26 de julho e 8 de agosto neste site.

“A grande vantagem para as empresas que participam é poder contar com candidatos do país todo”, diz o presidente da Curriculum, Marcelo Abrileri. Além de conhecer, com comodidade, as organizações, os estudantes poderão conversar com as empresas por meio de chats, assistir a palestras de executivos e realizar testes de afinidade entre candidato e instituição.

Para passear pelos estandes na web, basta cadastrar-se gratuitamente aqui.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2009, em torno de 100 mil visitantes passaram pelo evento. Cerca de 30 mil currículos foram enviados às 35 empresas expositoras. Este ano, ainda não está definido o número de organizações que farão parte, mas já têm presença confirmada empresas como Globo.com, AES Eletropaulo, Microsoft e Oi.

As feiras virtuais desse gênero começaram em 2003 na Espanha, com tecnologia desenvolvida pela Imaste, que fechou parceria exclusiva no Brasil com a Curriculum. A ideia também foi exportada para outros países, como Portugal, França e Estados Unidos. De acordo com Abrileri, as empresas que expõem nessas feiras procuram os jovens que já nasceram e cresceram com a web, e o ambiente virtual é o ideal para encontrar candidatos com este perfil.