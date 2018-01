Feira reúne universitários e empresas em plataforma virtual

A rede de colaboração universitária Universia Brasil lança no próximo dia 13 de agosto, juntamente com a comunidade virtual de trabalho Trabalhando.com, 3ª Feira Virtual de Programas de Estágios e Trainees Universia. O objetivo do evento é reunir empresas e estudantes em uma única plataforma online e que universitários possam conhecer as grande empresas para tentar vaga em alguma delas. Durante a feira, os internautas poderão acessar estandes virtuais das empresas que terão informações como vagas disponíveis, além de vídeos e depoimentos e fotos.

Entre as empresas participantes estão HP, Accenture, HR Block, CSU, Editora Abril, Peugeot, Suzano e Garoto, entre outras. Por meio do cadastro, o universitário inscreve seu currículo e pode visitar os estandes, monstrando seu interesse nas vagas que desejar.

“Na feira de estágios e trainees os estudantes têm a vantagem de encontrar vagas e informações de diversas empresas em um único ambiente, sem sair de casa. Diferente de um portal de empregos, as informações vão muito além da descrição da vaga, há uma gama de informações que auxiliam esses futuros profissionais a escolher em qual empresa gostariam de trabalhar. Já para as empresas, é possível ter acesso a currículos de alunos das principais universidades brasileiras, já que a Universia Brasil é uma rede com relacionamento com mais 270 universidades conveniadas”, diz Ricardo Fasti, diretor geral da Universia Brasil. Para ter acesso à feira, basta acessar o link feiravirtual.universia.com.br e fazer o cadastro. O evento fica no ar de 13 a 31 de agosto.