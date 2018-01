Feira no Rio e em Brasília ajuda interessados em estudar nos EUA

BRASÍLIA E RIO – Brasília e Rio de Janeiro recebem em setembro feira internacional com a presença de representantes de instituições de ensino superior norte-americanas. O objetivo do evento é apresentar aos interessados em estudar nos Estados Unidos o funcionamento do processo de candidatura e admissão em programas de graduação, mestrado e doutorado no país, além de cursos intensivos de inglês.

A Feira EducationUSA é gratuita e faz parte de um circuito latino-americano que passa por dez países. As inscrições devem ser feitas antecipadamente no site da EducationUSA, instituição afiliada ao Departamento de Estado Americano que organiza o evento, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos.

Para a edição deste ano da feira já estão confirmadas importantes instituições norte-americanas, como a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), a Universidade do Estado do Oregon (OSU) e a Universidade George Washington (GWU).

Além de explicar como funciona o método de candidatura e admissão, as palestras trazem detalhes sobre o processo de pedido de vistos para estudos e os exames de proficiência necessários. Em 2015, 30 mil estudantes participaram das Feiras EducationUSA no País.

Em Brasília, o evento ocorre no Centro de Eventos Brasil 21, na SHS Qd. 6, ao lado da Torre de TV, das 11 horas às 15 horas. Já no Rio, a feira ocorre no Hotel Windsor, em Copacabana, das 17 horas às 21 horas.

Sobre o EducationUSA. O EducationUSA é o órgão oficial do governo norte-americano para estudos nos Estados Unidos e tem cerca de 400 escritórios em 170 países. Somente no Brasil, dispõe de 32 escritórios em instituições parceiras.

Serviço

Feira EducationUSA – Rio de Janeiro

Data: 21/09 (quarta-feira)

Horário: Das 17h às 21h

Local: Rio de Janeiro – Hotel Windsor – Copacabana

Entrada franca

Feira EducationUSA – Brasília

Data: 24/09 (sábado)

Horário: Das 11h às 15h

Local: Brasília – Centro de Eventos Brasil 21

Entrada franca

Inscrições no site: www.educationusa.org.br.