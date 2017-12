Feira internacional de intercâmbio oferece opções de cursos

A EF Education First realiza, pela primeira vez no Brasil, a feira internacional de cursos no exterior Go Global 2014. O evento será realizado na sede da empresa, em Sâo Paulo, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro.

Os interessados podem acessar o site (www.goglobal2014.com.br) para fazer a inscrição gratuita. Depois é só imprimir a confirmação da inscrição. A feira Go Global 2014 é uma oportunidade para quem tem interesse em saber mais sobre cursos de idiomas no exterior, preparação universitária internacional, cursos de curta e longa duração em 40 diferentes destinos, programas de estágio no exterior, high school privado, cursos preparatórios para exames oficiais e Au Pair.

Os visitantes também poderão fazer um teste gratuito de inglês e sairão da feira com uma certificação que atesta o nível de conhecimento do idioma. Durante a Go Global 2014, serão oferecidos descontos de até 20% em programas de intercâmbio.

Além de receber dicas e orientações de profissionais especializados sobre os diferentes modelos de cursos no exterior, o público poderá assistir a palestras sobre gestão de carreiras e ter acesso a empresas de recrutamento.