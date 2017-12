Começa amanhã e vai até domingo, 28, a Feira Guia do Estudante, no Expo Center Norte, em São Paulo. O nadador Gustavo Borges, os jornalistas Caco Barcellos e Paulo Vinicius Coelho, a apresentadora Mônica Iozzi e o astronauta Marcos Pontes estão entre os palestrantes. As inscrições são gratuitas e feitas pelo site.

As palestras, gincanas, jogos e atividades práticas da feira pretendem ajudar os estudantes nas suas escolhas profissionais. Confira a