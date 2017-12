Feira Guia do Estudante começa nesta sexta-feira em SP

Começa nesta sexta-feira, 23, no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo, a oitava edição da Feira Guia do Estudante. O evento, que tem entrada gratuita, vai até o domingo, dia 25. Segundo os organizadores, o público estimado para este ano é de 40 mil estudantes. Entre os 26 expositores confirmados estão algumas das principais instituições do País, como Universidade de São Paulo (USP), Universidade Presbiteriana Mackenzie, Metodista, Senac e Anhembi Morumbi, entre outras.

Um dos destaques da programação é a especialista em carreiras Renata Giovinazzo Spers, professora do Departamento de Administração da FEA-USP, líder do grupo de pesquisas “Programa de Estudos do Futuro” (PROFUTURO) e pós-doutora na Vanderbilt University, nos EUA. Ela vai falar sobre carreiras que estão emergindo e outras que passam por dificuldades por causa das transformações do mundo contemporâneo. A palestra é no domingo, dia 25 de agosto, às 11h40.

O ex-capitão da seleção masculina de vôlei Nalbert vai contar sobre sua história de superação. Em 2004, cinco meses antes da Olimpíada de Atenas, ele passou por uma cirurgia bastante delicada no ombro esquerdo. Os médicos eram categóricos ao afirmar que Nalbert estava fora dos jogos. O atleta contrariou a previsão, conseguiu se recuperar e levou o Brasil ao Ouro na Grécia. Obstinação que pode ajudar os alunos a responder a difícil pergunta: como se manter focado até a reta final do vestibular? Nalbert conversa com os estudantes no sábado, dia 24, às 10h50.

Dois dos blogueiros mais bem sucedidos da atualidade, Ricck Lopez, criador do perfil do Facebook Gina Indelicada, e Jefferson Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada no Facebook e Twitter, também falarão sobre o fenômeno das redes sociais e seu impacto no marketing das empresas. Ambos estarão na feira no sábado, dia 24 de agosto, às 16h30.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Simulado. Nos três dias da feira, sempre às 15h, o visitante poderá ainda fazer um simulado elaborado pela Mackenzie e concorre a prêmios no final da prova, que tem duração de uma hora.

Serviço:

FEIRA GUIA ESTUDANTE

Data: 23, 24 e 25 de agosto

Horário: Das 9h às 19h

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo (Tietê é a estação do metro mais próxima)

Endereço: Av. Otto Baumgart, 1000 Vila Guilherme, São Paulo – SP.

Inscrições: no site www.feiraguiadoestudante.com.br (Entrada gratuita)

PROGRAMAÇÃO

DIA 23

Palestrante: Raul Cutait (Médico do Hospital Sírio Libanês)

Tema: Rumos da Medicina

Horário: 11h30

Palestrante: Silvio Bock (Diretor do Nace – Orientação Vocacional)

Tema: Orientação vocacional

Horário: 11h40

Palestrante: Luis Fernando Garcia (Diretor geral de graduação da ESPM)

Tema: Rumos da Publicidade

Horário: 17h10

DIA 24

Palestrante: Nalbert (ex-capitão da seleção masculina de vôlei)

Tema: Superação e Foco

Horário: 10h50

Palestrantes: Ricck Lopez (criador de Gina Indelicada) e Jefferson Monteiro (criador de Dilma Bolada)

Tema: Função das Redes Sociais no mercado profissional

Horário: 16h30

DIA 25

Palestrante: Renata Giovinazzo Spers (professora da FEA-USP e líder do grupo de pesquisas Programa de Estudos do Futuro – PROFUTURO)

Tema: Profissões do Futuro

Horário: 11h40

Palestrante: Maria Stella Ribeiro Leite (Psicanalista)

Tema: Satisfação com a escolha profissional

Horário: 12h20