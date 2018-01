Feira gratuita auxilia brasileiros que querem fazer mestrado em Direito nos EUA

SÃO PAULO – Uma feira que ocorre na semana que vem em três capitais brasileiras tem o objetivo de aproximar profissionais da área jurídica a representantes de diversos programas de mestrado na área de Direito de universidades americanas. Os interessados em participar do EducationUSA LL.M. Tour na terça-feira, 3, no Rio de Janeiro; na quarta-feira, 4, em Brasília; ou no sábado, 7, em São Paulo podem se inscrever gratuitamente pela internet.

O evento fornecerá orientações sobre candidatura ao mestrado em Direito, admissão nas universidades americanas, realização de exames de proficiência e obtenção do visto de estudantes. Além disso, profissionais do EducationUSA estarão presentes para auxiliar com informações sobre como se candidatar nas instituições.

Segundo os organizadores, o “Master of Laws” (LL.M.), intitulado como mestrado em Direito nos Estados Unidos, é um diploma reconhecido internacionalmente para advogados que querem um desenvolvimento profissional em várias áreas de conhecimento do Direito e funciona como uma especialização após a formação básica.

Podem participar administradores, contadores e estudiosos em diversas outras áreas. A feira oferece ainda diferentes opções de especialização, como Direito Ambiental, Direito Corporativo, Direitos Humanos, Direito Público e Direito Internacional.

Com o LL.M., os estudantes podem em alguns Estados americanos realizar o exame da American Bar Association, equivalente ao da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Existe uma alta procura por cursos de LL.M. no Brasil e o nosso objetivo é levar aos profissionais e interessados em mestrado em Direito nos Estados Unidos a conhecer de perto como funciona o processo de admissão das universidades americanas”, afirmou, em nota, a coordenadora regional do EducationUSA, Rita Moriconi.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.educationusa.org.br.

Serviço

Inscrições pelo site: www.educationusa.org.br

Calendário

EducationUSA LL.M. Tour Rio de Janeiro

Data: 3/10 (terça-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Hotel JW Marriott – Avenida Atlântica, 2600, Copacabana

Entrada franca

EducationUSA LL.M. Tour Brasília

Data: 4/10 (quarta-feira)

Horário: 18h às 21h

Local: Windsor Plaza – Setor Hoteleiro Sul, Quadra 5.

Entrada franca

EducationUSA LL.M. Tour São Paulo

Data: 7/10 (sábado) Horário: 10h às 13h

Local: Intercontinental Hotel – Alameda Santos, 1.123, Jardim Paulista

Entrada franca