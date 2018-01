Feira Expo Estude começa no dia 9 em São Paulo

A Feira Expo Estude começa na próxima sexta-feira, 9, em São Paulo. E também será realizada em outras capitais. Para participar, basta se inscrever pelo site www.estudenoexterior.com/expo2011.

Nesta 20ª edição da feira, os visitantes irão conhecer sua rede social – a Edufindme. O projeto foi desenvolvido pela organizadora da feira, a FPPEDUMedia, para auxiliar os estudantes a se relacionarem com as melhores instituições de ensino do mundo (br.edufindme.com).

Cerca de 100 das mais respeitadas instituições de ensino de todos os continentes estarão reunidas para apresentar aos visitantes cursos de idiomas, high school, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBAs, escolas técnicas e oportunidade de trabalho remunerado. O evento começa em Porto Alegre, no dia 7 de setembro, e segue para São Paulo (9, 10, 11 de setembro), Brasília (13 de setembro), Belo Horizonte (15 de setembro), Curitiba (18 de setembro) e Rio de Janeiro (20 e 21 de setembro).

Expo Estude:

Porto Alegre

Dia: 7 de setembro (quarta-feira)

Horário: das 14h às 19h

Local: Hotel Sheraton – Rua Olavo Barreto Viana, 18 – Moinhos de Vento

www.estudenoexterior.com/expo2011

São Paulo

Dias: 9, 10 e 11 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Horário: das 14h às 19h

Local: Hotel InterContinental

Alameda Santos, 1.123 – Jardim Paulista

www.estudenoexterior.com/expo2011

Brasília

Dia: 13 de setembro (terça-feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, SHS Quadra 06, Lote 01, Conjunto A, Bloco G

www.estudenoexterior.com/expo2011



Belo Horizonte

Dia: 15 de setembro (quinta-feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: Hotel Mercure Lourdes – Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

www.estudenoexterior.com/expo2011



Curitiba

Dia: 18 de setembro (domingo)

Horário: das 14h às 19h

Local: Hotel Pestana Curitiba – Rua Comendador Araújo, 499 – Batel

www.estudenoexterior.com/expo2011



Rrio de Janeiro

Dia: 20 de setembro (terça-feira)

Horário: das 12h às 19h

Local: Universidade Veiga de Almeida – Av. General Felicíssimo Cardoso, 500 – Praça de Alimentação da UVA – Campus Barra – Barra da Tijuca



Dia: 21 de setembro (quarta-feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: JW Marriott Hotel – Av. Atlântica, 2600 – Copacabana

www.estudenoexterior.com/expo2011