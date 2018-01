Feira estudantil em SP oferece 5 mil vagas de estágio

Começa nesta sexta-feira, 14, e vai até domingo, 16, a 13ª Feira do Estudante do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O evento ocorre das 10h às 20h, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. A entrada é gratuita.

Durante a feira, os participantes terão acesso a 51 palestras sobre carreira, mercado de trabalho e orientação para participação em processos seletivos e entrevistas de emprego, além de atividades culturais.

Segundo a organização, os visitantes poderão se candidatar a 5 mil vagas de estágio, em diversas áreas. Os estudantes que forem ao evento também terão preferência de encaminhamento nos próximos seis meses.

Os interessados em conferir a feira podem fazer sua pré-inscrição no site do CIEE, onde também encontram a programação completa. Também é possível se inscrever para participar do evento no próprio Pavilhão da Bienal, um processo que pode demorar e atrapalhar sua participação.