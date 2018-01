Feira auxilia brasileiros que querem estudar e trabalhar na Nova Zelândia

SÃO PAULO – O governo da Nova Zelândia promove no dia 8 de abril em São Paulo sua primeira feira de educação para auxiliar brasileiros que querem estudar e trabalhar no país.

A Expo Estude na Nova Zelândia é gratuita. Para participar, os interessados devem se inscrever no site do evento. O número de visitantes é limitado.

Além de representantes de instituições de ensino neozelandesas, brasileiros que já estudaram ou trabalharam no país vão participar do evento para tirar dúvidas sobre o intercâmbio.

De acordo com os organizadores, a Expo Estude na Nova Zelândia é destinada a interessados em cursos de inglês ou em programas de estudo que vão do ensino médio ao doutorado, passando ainda por especializações e programas em todas as áreas, das mais científicas àquelas voltadas à economia criativa, como Design, Gastronomia, Moda e Edição de Vídeos.

Entre as vantagens apontadas para o intercâmbio no país da Oceania pela Education New Zealand – braço do governo neozelandês responsável pela representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional – estão a qualidade do ensino oferecido e a moeda mais em conta frente ao dólar, ao euro e a libra.

Serviço

Expo Estude na Nova Zelândia

Data: 8 de abril (sábado)

Horário: Das 14 horas às 19 horas

Local: Hotel InterContinental

Endereço: Alameda Santos, 1123, Cerqueira César, São Paulo-SP

Inscrições pelo site do evento

Sobre a Education New Zealand. A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional.

Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministério de Educação Superior, Competências e Ofícios.